Карри включил себя и Мэджика Джонсона в список лучших игроков по работе с мячом

Разыгрывающий Голден Стэйт составил свой чарт лучших баскетболистов НБА всех времен по работе с мячом.

Стефен Карри назвал четырех лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по умению обращаться с мячом.

В топ-4 вошли бывший лидер Лейкерс Мэджик Джонсон, защитник Пит Маравич, выступавший за Атланту, Юту и Бостон, а также нынешний разыгрывающий Селтикс Кайри Ирвинг. В списке он не забыл упомянуть о себе.

В минувшем регулярном чемпионате Стеф помог Уорриорз в 51 матче. 30-летний разыгрывающий набирал по 26,4 очка, отдавал по 6,1 передачи, собирал по 5,1 подбора, а также совершал по 1,6 перехвата и 0,2 блок-шота за 32,0 минуты в среднем за игру.

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