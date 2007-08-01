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Жена Брайанта: Кобе не будет возобновлять карьеру

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Ванесса Брайант заявила, что ее муж не вернется на площадку в качестве игрока НБА.
Кобе Брайант и его супруга Ванесса
Кобе Брайант и его супруга Ванесса
Getty Images

Супруга бывшей звезды Лейкерс Кобе Брайанта, Ванесса Брайант, опровергла слухи о возвращении ее мужа в лигу, которые распространяет Шакил О’Нил.

"Кобе не будет возобновлять карьеру. Он больше не хочет играть. Честно говоря, нам нравится проводить время вместе без сумасшедшего расписания матчей, которое мешает всем дням рождения, праздникам и другим особенным событиям", — приводит слова Ванессы Complex.

Напомним, Брайант завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. За 20 лет в НБА защитник завоевал пять чемпионских титулов, 18 раз участвовал в Матче звезд и был признан самым ценным баскетболистом в сезоне-2007/08.

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Теги: баскетбол, НБА, Кобе Брайант
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