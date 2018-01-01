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Эмбиид поставил себе задачу стать MVP

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Центровой Филадельфии ставит перед собой большие цели.
Джоэл Эмбиид
Джоэл Эмбиид

Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид заявил, что поставил перед собой цель стать MVP следующего сезона.

"Я хочу стать MVP. Понимаю, что это по сути индивидуальная игра, но когда я играю лучше, команда тоже играет лучше.

Мне кажется, что если я стану претендентом на звание MVP или буду признан самым ценным игроком, то это будет означать, что мы вышли на новый уровень", — цитирует Эмбиида The Philadelphia Inquirer.

Ранее сообщалось, что Кавай Леонард следующим летом может оказаться в Филадельфии.

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Теги: НБА, баскетбол
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