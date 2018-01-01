Ирвинг может остаться в Бостоне следующим летом – NYC

Несмотря на слухи, Кайри Ирвинг не покинет Бостон Селтикс следующим летом.

Атакующий защитник Кайри Ирвинг может не покинуть Бостон следующим летом, несмотря на слухи о возможном уходе баскетболиста.

"Кайри еще не принял решение. Нет никаких предпосылок, что следующим летом он покинет Бостон и продолжит карьеру в Нью-Йорке", – пишет инсайдер New York Time Марк Стайн.

Также отмечается, что Нью-Йорк Никс и Бруклин Нетс всерьез заинтересованы в подписании Ирвинга.

Ранее сообщалось, что следующим летом Ирвинг может перебраться к ЛеБрону Джеймсу в Лейкерс.

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