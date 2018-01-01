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Кавай Леонард следующим летом может оказаться в Бруклине или Филадельфии

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Игрок станет неограниченно свободным агентом.
Кавай Леонард
Кавай Леонард

Форвард Торонто Кавай Леонард следующим летом может оказаться в Бруклине или Филадельфии.

Согласно сообщению обозревателя НБА Дэвида Олдриджа, в Бруклине работает много людей, вышедших из системы Сан-Антонио, что подкупает Кавая.

Филадельфия имеет хорошие шансы заполучить Леонарда из-за хороших отношений игрока с главным тренером команды Бреттом Брауном.

Кавай Леонард этим летом был обменен из Сан-Антонио в Торонто. Контракт с Рэпторс рассчитан на один сезон, после которого форвард станет неограниченно свободным агентом.

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Теги: Кавай Леонард, Торонто Рэпторс, НБА
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