Лейкерс показал форму на следующий сезон, в которой сыграют ЛеБрон и Михайлюк
Лос-Анджелес Лейкерс официально представили игровую форму.
Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс на своей официальной странице в twitter опубликовал фото новой формы на сезон НБА 2018/19.
Новая форма включает в себя элементы классической формы франшизы в 80-х годах.
Напомним, в этом году состав Лейкерс пополнили украинец Святослав Михайлюк и ЛеБрон Джеймс.
Ранее Джеймс заявил, что намерен стать чемпионом НБА с Лейкерс.
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