ЛеБрон заявил, что не влияет на переформатирование состава Лейкерс

Джеймс доверяет руководителям клуба и намерен помощь Лейкерс вернуться на вершину.

Форвард ЛеБрон Джеймс заявил, что не собирается вмешиваться в решения руководства Лейкерс.

"Мне нравятся молодые игроки Лейкерс, поэтому я ни в коей мере не принуждаю клуб к переформированию состава. Я считаю, что Роб Пелинка, Мэджик Джонсон и Джинни Басс проделали невероятную работу, придав команде нужную форму, о которой мечтал доктор Басс.

Мне кажется, они знают, что будет лучше для Лейкерс, а я просто хотел поучаствовать в процессе возвращения клуба на чемпионский уровень", – передает слова Джеймса ESPN.com.

Напомним, что в летнее межсезонье Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов.

Ранее форвард заявил, что намерен стать чемпионом НБА с Лейкерс.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!