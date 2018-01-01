ЛеБрон не думает о завершении карьеры

ЛеБрон Джеймс рассказал, как он ощущает себя молодым.

Летний новичок Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не задумывается о завершении карьеры и уверяет, что сможет поиграть еще не один сезон на самом высоком уровне.

"Не чувствую, что следующий сезон станет одним из последних, который я проведу в прайме. Это просто статистический показатель. Кроме того, я люблю бросать себе вызовы в жизни. Быть рядом со своими детьми – это дает мне молодость.

Не думаю, что в следующем сезоне нас ждет перестройка. У нас есть возможность сделать то, что многие люди не ожидают от нас. Это будет мотивировать нас", – сказал ЛеБрон в интервью ESPN.

Напомним, что в летнее межсезонье Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов.

Ранее форвард заявил, что намерен стать чемпионом НБА с Лейкерс.

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