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ЛеБрон: Хочу помочь Лейкерс попасть туда, где они давно не были

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ЛеБрон Джеймс объяснил свою мотивацию перехода в Лос-Анджелес Лейкерс.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Новичок Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс заявил, что не хотел переходить в "суперкоманду", а также, что ему нравится новый вызов.

"Я, определенно, долго и напряженно размышлял о возможности присоединиться к Бену Симмонсу и Джоэлу Эмбииду или Джеймсу Хардену и Крису Полу. На данном этапе моей карьеры, так же, как и когда я перешел в Майами, все ждут, что я присоединюсь к суперкоманде. Но когда я пришел в Майами, у него был результат 35-47. Посмотрите на показатель Лейкерс. Мне нравится этот вызов, я хочу помочь им попасть туда, где они давно не были", – заявил Джеймс в комментарии ESPN.

Напомним, что в летнее межсезонье ЛеБрон Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов.

Ранее Шакил О'Нил объяснил, зачем ЛеБрон Джеймс перешел в Лейкерс.

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Теги: НБА, баскетбол, Лос-Анджелес Лейкерс, ЛеБрон Джеймс
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