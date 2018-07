ЛеБрон открыл школу в родном городе

Новичок Лейкерс ЛеБрон Джеймс открыл школу в родном Акроне, штат Огайо.

The @LJFamFoundation's I Promise School opens in Akron Monday. It will be the new Akron Public Schools' home to 240 at-risk 3rd & 4th graders. Take a sneak peak inside!

Read more: https://t.co/JIUWLWO1jF

📸s: Jennifer Conn, https://t.co/a4YA4W2Cro pic.twitter.com/Fx989ZXeAE