ЛеБрон: Постараюсь вернуть Лейкерс звание клуба-чемпиона

ЛеБрон Джеймс поделился ожиданиями от предстоящей игры за новую команду:

"Дорога ложка к обеду. Для меня оказаться в Лейкерс – это большая радость и счастье, потому что это исторический клуб, клуб-чемпион. И именно это звание мы постараемся ему вернуть", – цитирует форварда репортер Майк Труделл.

LeBron: “Timing is everything. For me to be in this position, the excitement that I have to be a Laker, I’m happy to be apart of it because I believe the Lakers is a historical franchise … a championship franchise and that’s what we’re trying to get back to.”