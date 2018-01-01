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Новицки – о допинг-тесте: Вы вообще видели, как я передвигаюсь?

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Форвард Маверикс рассказал о том, что ему пришлось пройти допинг-тест НБА.
Дирк Новицки
Дирк Новицки
Getty Images

Мощный форвард Маверикс Дирк Новицки с юмором отреагировал на необходимость пройти допинг-тест в межсезонье.

"Только что прошел допинг-тест. Сказал пришедшему ко мне парню: "Ты вообще видел, как я передвигаюсь!? Если я был на чем-то, то мне нужно менять продукт как можно скорее!", – написал немец в социальной сети Twitter.

Отметим, что баскетболисты НБА проходят тесты несколько раз в году. Даты определяются произвольно.

Напомним, Дирк Новицки заключил новый контракт с Далласом и установил рекорд НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Дирк Новицки, Даллас Маверикс
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