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Хьюстон согласовал с Капелой пятилетний контракт

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Клинт Капела подпишет 5-летний контракт с Рокетс.
Клинт Капела
Клинт Капела
Getty Images

Центровой Клинт Капела договорился об условиях нового контракта с Хьюстоном.

По информации инсайдер ESPN Эдриана Воджнаровски, соглашение будет рассчитано на 5 лет и за этот период игрок заработает 90 миллионов долларов.

24-летний Капела – 21-й номер драфта-2014. Всю карьеру в лиге провел в составе Рокетс.

В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 74 встречах, набирая 13,9 очка, собирая 10,8 подбора и совершая 1,9 блок-шота. В плей-офф статистика в 17 матчах составляла 12,7 очка, 11,6 подбора, 2,1 блок-шота и 1,3 передачи.

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Теги: баскетбол, НБА, Хьюстон Рокетс, Клинт Капела
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