Джордж: Я влюбился в Оклахому и доволен своим решением

Форвард не сожалеет о том, что не вернулся в Лейкерс.

Форвард Оклахомы Пол Джордж прокомментировал свое решение остаться с Тандер.

“Я хотел вернуться в Лейкерс, чтобы играть перед родной публикой, вернуться туда, где я вырос. Но я влюбился в Оклахому и доволен своим решением.

Мне уже не двадцать лет, и я семейный человек, так что меня более чем устраивает маленький город, в котором я живу. В Оклахоме нет больших огней, но мне этого и не надо. Я не хожу по клубам и вечеринкам, а все свое время после игр и тренировок провожу с семьей. Это место идеальное для меня”,- цитирует Джорджа Sports Illustrated.

Напомним, что Пол Джордж отклонил опцию продления контракта с Оклахомой, мотивируя это желанием вернуться в Лейкерс, но, в итоге, подписал новое соглашение с Тандерс.

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