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Шарлотт выпустили форму в стиле ретро, подготовленную к юбилею клуба

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В этом году Хорнетс отмечают свое 30-летие.
Новая форма Шарлотт
Новая форма Шарлотт
nba.com/hornets

Шарлотт представили свою новую форму, которая выполнена в стиле ретро. Экипировка подготовлена специально к 30-летию клуба.

В подобной экипировке Хорнетс играли в конце 80-х, начале 90-х годов.

Уж совсем скоро в этой форме сыграет новичок команды Тони Паркер.

Ранее в сети появились фото новых футболок Лейкерс.

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Теги: баскетбол, НБА, Шарлотт Хорнетс, видео, форма
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