Шарлотт выпустили форму в стиле ретро, подготовленную к юбилею клуба
В этом году Хорнетс отмечают свое 30-летие.
Шарлотт представили свою новую форму, которая выполнена в стиле ретро. Экипировка подготовлена специально к 30-летию клуба.
🔥 HERE IT IS 🔥 Introducing the new white Classic Edition uniform to be worn during the 2018-19 season when the franchise celebrates the 30th Anniversary of the inaugural 1988-89 Hornets season!— Charlotte Hornets (@hornets) 25 июля 2018 г.
👉🏼 https://t.co/WtMFnc33fR #Hornets30 pic.twitter.com/al1wL9fEzf
В подобной экипировке Хорнетс играли в конце 80-х, начале 90-х годов.
Уж совсем скоро в этой форме сыграет новичок команды Тони Паркер.
Ранее в сети появились фото новых футболок Лейкерс.
Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!
Полная версия правил