В этом году Хорнетс отмечают свое 30-летие.

Шарлотт представили свою новую форму, которая выполнена в стиле ретро. Экипировка подготовлена специально к 30-летию клуба.

🔥 HERE IT IS 🔥 Introducing the new white Classic Edition uniform to be worn during the 2018-19 season when the franchise celebrates the 30th Anniversary of the inaugural 1988-89 Hornets season!



👉🏼 https://t.co/WtMFnc33fR #Hornets30 pic.twitter.com/al1wL9fEzf — Charlotte Hornets (@hornets) 25 июля 2018 г.

В подобной экипировке Хорнетс играли в конце 80-х, начале 90-х годов.

Уж совсем скоро в этой форме сыграет новичок команды Тони Паркер.

Ранее в сети появились фото новых футболок Лейкерс.

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