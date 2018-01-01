Переключиться на мобильную версию

Винс Картер продолжит карьеру в Атланте

Комментариев: 0
Винс Картер договорился об однолетнем контракте с Хоукс.
Винс Картер
Винс Картер
Getty Images

Свободный агент Винс Картер договорился с Хоукс о годичном контракте.

По информации Yahoo! Sports, согласно подписанному соглашению, игрок получит 2,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Картер провел 58 матчей за Сакраменто, набирая в среднем 5,4 очка, 2,6 подбора и 1,2 передачи.

Также он является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге. Следующий сезон для Винса станет 21-м в карьере, а Атланта – восьмой клуб в его карьере.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Атланта Хоукс, Винс Картер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь