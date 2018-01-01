Винс Картер продолжит карьеру в Атланте

Винс Картер договорился об однолетнем контракте с Хоукс.

Свободный агент Винс Картер договорился с Хоукс о годичном контракте.

По информации Yahoo! Sports, согласно подписанному соглашению, игрок получит 2,4 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Картер провел 58 матчей за Сакраменто, набирая в среднем 5,4 очка, 2,6 подбора и 1,2 передачи.

Также он является самым возрастным действующим баскетболистом в лиге. Следующий сезон для Винса станет 21-м в карьере, а Атланта – восьмой клуб в его карьере.

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