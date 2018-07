ЛеБрон поздравил Лава с продлением контракта: С тебя ресторан

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, которій прошлій сезон провел в Кливленде, порадовался за своего бывшего одноклубника Кевина Лава, который продлил контракт с Кавальерс.

Свое поздравление ЛеБрон написал в Twitter и поребовал с Лава поход в ресторан.

"Сделка оформлена! Поздравляю, брат. С тебя поход в Nobu Malibu или Wally's", - написал ДеБрон

Secure the 💼!!! Congrats brother @kevinlove. Nobu Malibu or Wally’s on you!!! 🤷🏾‍♂️ 💰 💰 💰 💰 💰