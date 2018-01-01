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ЛеБрон поздравил Лава с продлением контракта: С тебя ресторан

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ЛеБрон Джеймс порадовался за бывшего одноклубника.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, которій прошлій сезон провел в Кливленде, порадовался за своего бывшего одноклубника Кевина Лава, который продлил контракт с Кавальерс.

Свое поздравление ЛеБрон написал в Twitter и поребовал с Лава поход в ресторан.

"Сделка оформлена! Поздравляю, брат. С тебя поход в Nobu Malibu или Wally's", - написал ДеБрон

Напомним, Кевин Лав продлил контракт с Кливлендом на 4 года.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, Кевин Лав, Лос Анджелес Лейкерс, Кливленд Кавальерс, НБА
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