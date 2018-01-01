ЛеБрон поздравил Лава с продлением контракта: С тебя ресторан
ЛеБрон Джеймс порадовался за бывшего одноклубника.
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс, которій прошлій сезон провел в Кливленде, порадовался за своего бывшего одноклубника Кевина Лава, который продлил контракт с Кавальерс.
Свое поздравление ЛеБрон написал в Twitter и поребовал с Лава поход в ресторан.
"Сделка оформлена! Поздравляю, брат. С тебя поход в Nobu Malibu или Wally's", - написал ДеБрон
Secure the 💼!!! Congrats brother @kevinlove. Nobu Malibu or Wally’s on you!!! 🤷🏾♂️ 💰 💰 💰 💰 💰— LeBron James (@KingJames) 24 июля 2018 г.
Напомним, Кевин Лав продлил контракт с Кливлендом на 4 года.
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