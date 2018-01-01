Леонард успешно прошел медицинское обследование в Торонто

Леонард скоро сможет начать выступать за новый клуб.

Обмен между Сан-Антонио и Торонто с участием Кавая Леонарда и Демара Дерозана состоялся официально, сообщает ESPN.

По информации издания, во вторник, 24 июля, легкий форвард Леонард прошел медицинское обследование в канадском клубе.

Напомним, из-за травм в минувшем сезоне Леонард отыграл всего в 9 матчах, где набирал по 16,2 очка, делал по 4,7 подбора, совершал по 2,3 передачи, а также осуществлял по 2,0 перехвата и 1,0 блок-шота за 23,3 минуты за игру в среднем.

Ранее сообщалось, что Леонард и Дерозан были не в восторге от такого обмена. Позже появилась информация о том, что обмен может быть сорван, но информация так и не подтвердилась.

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