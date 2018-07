Лейкерс подписали контракт с Уэйром

Легкий форвард Тревис Уэйр подписал двусторонний контракт с Лейкерс. Об этом сообщил обозреватель Эдриан Войнаровски на своей странице в Twitter.

Free agent forward Travis Wear has agreed to a two-way contract with the Lakers, league sources tell ESPN. He played 17 games with Lakers last season.