Стало известно, кто получит право вето в следующем сезоне

Дирк Новицки, Кевин Дюрант и другие - в списке права на вето.

Кевин Дюрант Getty Images

Стали известны имена игроков, которые смогут заблокировать любой свой обмен в сезоне - 2018/19. Список опубликовало издание ESPN. Западная конференция Дирк Новицки (Даллас) Кевин Дюрант (Голден Стэйт) Кевон Луни (Голден Стэйт) Джеральд Грин (Хьюстон) Кентавиус Колдуэлл-Поуп (Лейкерс) Деррик Роуз (Миннесота) Иэн Кларк (Нью-Орлеан) Рэймонд Фелтон (Оклахома-Сити) Руди Гэй (Сан-Антонио). Восточная конференция Арон Бэйнс (Бостон) Уэйн Эллингтон (Майами) Люк Корнет (Никс) Амир Джонсон (Филадельфия) Джей Джей Редик (Филадельфия) Лоренцо Браун (Торонто) Зак Лавин (Чикаго). Ранее сообщалось, что Дирк Новицки продлил контракт Далласом на 21-й сезон и установил рекорд НБА. Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Isport.ua