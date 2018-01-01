Паркер перешел в Шарлотт

Тони Паркер подписал двухлетний контракт.

Разыгрывающий Тони Паркер после 17 сезонов в Сан-Антонио подписал контракт с Шарлотт, сообщается на сайте клуба.

Соглашение, по которому доход Паркера составит 10 миллионов, рассчитано на 2 года.

О планах игрока перейти в клуб из Северной Каролины стало известно еще в начале июля, когда он согласовал свой переход.

Отметим, средние показатели Паркера в Сан-Антонио за все время составили 15,8 очков, 5,7 передачи и 2,8 подбора.

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