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Паркер перешел в Шарлотт

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Тони Паркер подписал двухлетний контракт.
Тони Паркер
Тони Паркер
nba.com/hornets

Разыгрывающий Тони Паркер после 17 сезонов в Сан-Антонио подписал контракт с Шарлотт, сообщается на сайте клуба.

Соглашение, по которому доход Паркера составит 10 миллионов, рассчитано на 2 года.

О планах игрока перейти в клуб из Северной Каролины стало известно еще в начале июля, когда он согласовал свой переход.

Отметим, средние показатели Паркера в Сан-Антонио за все время составили 15,8 очков, 5,7 передачи и 2,8 подбора.

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Теги: Тони Паркер, Сан-Антонио, Шарлотт Хорнетс, НБА
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