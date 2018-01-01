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Ховард собрался играть до 40

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Центровой также подумывает о том, чтобы остаться в Вашингтоне до конца карьеры.
Дуайт Ховард
Дуайт Ховард
twitter.com/CandaceDBuckner

Состоялась презентация нового звездного центрового Вашингтона Дуайта Ховарда.

Несмотря на все желание получить свой 12-й номер, Ховарду достался 21-й.

Отвечая на вопросы журналистов, 32-летний Дуайт подметил, что планирует отыграть еще 8 сезонов, и вполне возможно, что до конца карьеры он не станет менять команду.

Напомним, что прошлый сезон Ховард провел в Шарлотт, где в среднем набирал 16,6 очка, 12,5 подбора и 1,6 блока за игру.

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Теги: баскетбол, НБА, Вашингтон, Дуайт Ховард
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