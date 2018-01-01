Кармело Энтони проведет следующий сезон в Хьюстоне

Игрок подписал контракт на минимальных условиях.

Форвард Кармело Энтони подписал контракт с Хьюстоном, сообщает The New York Times.

По сообщениям источника, баскетболист подписал соглашение на минимальных условиях, согласно которому он проведет в Рокетс один сезон и заработает 2,4 миллиона долларов.

Ранее Кармело был обменян в Атланту из Оклахомы, однако новая команда форварда была не готова выплачивать ему 28 миллионов долларов за сезон, и контракт был разорван.

Напомним, что Даллас объявил о подписании нового контракта с Новицки.

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