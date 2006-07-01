Новицки заключил с Далласом новый контракт и установил рекорд НБА

Это уже 21-й сезон немца в Маверикс.

Пресс-служба Далласа объявила о подписании нового контракта с немецким форвардом Дирком Новицки.

Детали контракта пока не разглашаются, но по информации СМИ, Новицки заключил с Маверикс соглашение на один сезон, с зарплатой в 5 миллионов долларов.

Отметим, что грядущий сезон станет для немца 21 в составе Далласа. Таким образом, он побьет рекорд Коби Брайанта, который отыграл за Лейкерс 20 сезонов.

Также Дирк является самым успешным игроком “бродяг” за всю их историю. Он 13 раз играл в матчах всех звезд НБА и 12 раз включался в символическую пятерку лиги по итогам сезона. В сезоне 2006/07 немец был признан MVP сезона, а в 2011 MVP финальной серии НБА.

Накануне Майкл Бизли стал игроком Лейкерс.

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