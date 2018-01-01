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Полиция Кливленда с помощью фотографий ЛеБрона заставляет людей не улыбаться

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ЛеБрон Джеймс вызывает у жителей Кливленда серьезные лица.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Департамент дорожной полиции Кливленда придумал интересный способ, как заставить людей не улыбаться на фотографиях для водительских прав. 

Как сообщает ESPN, полицейские прикрепили к фотокамере фотографию ЛеБрона Джеймса в майке Лос-Анджелес Лейкерс. 

Напомним, что Леброн провел 11 сезонов за Кливленд с перерывов в четыре года, которые играл в Майами. В летнее межсезонье Джеймс подписал с Лос-Анджелес Лейкерс 4-летний контракт, по которому получит 154 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Кливленд потеряет четверть телезрителей с уходом ЛеБрона в Лейкерс.

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Теги: Баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Кливленд Кавальерс
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