Полиция Кливленда с помощью фотографий ЛеБрона заставляет людей не улыбаться

Департамент дорожной полиции Кливленда придумал интересный способ, как заставить людей не улыбаться на фотографиях для водительских прав.

Как сообщает ESPN, полицейские прикрепили к фотокамере фотографию ЛеБрона Джеймса в майке Лос-Анджелес Лейкерс.

You're not supposed to smile in your driver's license photo ... so one Cleveland DMV attached this to the camera. pic.twitter.com/lHdMNgZqrC