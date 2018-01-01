Полиция Кливленда с помощью фотографий ЛеБрона заставляет людей не улыбаться

ЛеБрон Джеймс вызывает у жителей Кливленда серьезные лица.

Департамент дорожной полиции Кливленда придумал интересный способ, как заставить людей не улыбаться на фотографиях для водительских прав.

Как сообщает ESPN, полицейские прикрепили к фотокамере фотографию ЛеБрона Джеймса в майке Лос-Анджелес Лейкерс.

You're not supposed to smile in your driver's license photo ... so one Cleveland DMV attached this to the camera. pic.twitter.com/lHdMNgZqrC — ESPN (@espn) 22 июля 2018 г.

Напомним, что Леброн провел 11 сезонов за Кливленд с перерывов в четыре года, которые играл в Майами. В летнее межсезонье Джеймс подписал с Лос-Анджелес Лейкерс 4-летний контракт, по которому получит 154 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Кливленд потеряет четверть телезрителей с уходом ЛеБрона в Лейкерс.

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