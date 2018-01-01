Шакил О'Нил объяснил, зачем ЛеБрон перешел в Лейкерс

Шакил О'Нил думает, что ЛеБрон Джеймс хочет завоевать четвертый перстень раньше, чем это сделает Стефан Карри.

Член Зала славы, а также бывший игрок Кливленд Кавальерс и Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О'Нил назвал свою версию, почему ЛеБрон Джеймс перебрался в стан "озерников".

"У всех нас есть самолюбие. Когда у меня было три перстня, я хотел получить четвертый раньше, чем его получит Кобе. Потом у меня их стало четыре, а Кобе завоевал пятый. Также, я не хотел, чтобы у Тима Данкана было пять титулов.

Думаю, что ход мыслей Леброна был такой: "У меня три перстня, у Стефена Карри – три. Я останусь в Кливленде и притащу сюда еще игроков или перейду в команду, в которой я смогу завоевать четвертый перстень раньше, чем это сделает Карри", – цитирует О’Нила ресурс NOLA.com.

Напомним, что в летнее межсезонье ЛеБрон Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что руководство Лейкерс пока что не собирается покупать ЛеБрону звездных партнеров. Также по информации СМИ, в Лос-Анджелес хотят попробовать свой вариант "смертельной пятерки" с Джеймсом в роли центрового.

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