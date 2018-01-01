Переключиться на мобильную версию

Шакил О'Нил объяснил, зачем ЛеБрон перешел в Лейкерс

Комментариев: 0
Шакил О'Нил думает, что ЛеБрон Джеймс хочет завоевать четвертый перстень раньше, чем это сделает Стефан Карри.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Член Зала славы, а также бывший игрок Кливленд Кавальерс и Лос-Анджелес Лейкерс Шакил О'Нил назвал свою версию, почему ЛеБрон Джеймс перебрался в стан "озерников".

"У всех нас есть самолюбие. Когда у меня было три перстня, я хотел получить четвертый раньше, чем его получит Кобе. Потом у меня их стало четыре, а Кобе завоевал пятый. Также, я не хотел, чтобы у Тима Данкана было пять титулов.

Думаю, что ход мыслей Леброна был такой: "У меня три перстня, у Стефена Карри – три. Я останусь в Кливленде и притащу сюда еще игроков или перейду в команду, в которой я смогу завоевать четвертый перстень раньше, чем это сделает Карри", – цитирует О’Нила ресурс NOLA.com.

Напомним, что в летнее межсезонье ЛеБрон Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс на общую сумму 154 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что руководство Лейкерс пока что не собирается покупать ЛеБрону звездных партнеров. Также по информации СМИ, в Лос-Анджелес хотят попробовать свой вариант "смертельной пятерки" с Джеймсом в роли центрового. 

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс, Шакил О'Нил
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь