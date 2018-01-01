Лень продолжит карьеру в Атланте

Украинский центровой подпишет контракт на два года.

Украинский центровой Алексей Лень и Атланта близки к подписанию контракта, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Шэмс Чарания.

Стороны заключат 2-летнее соглашение на 8,5 миллиона долларов.

Лень, выбранный Финиксом под 5-м номером драфта-2013, 1 июля стал неограниченно свободным агентом. 25-летний украинский центровой завершил минувший сезон с показателями 8,5 очка, 7,5 подбора и 0,9 блок-шота в среднем за матч.

Напомним, этим летом Михайлюк подписал трехлетний контракт с Лейкерс.

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