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Лейкерс подписали форварда, игравшего с ЛеБроном в Майами

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Майкл Бизли стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс.
Майкл Бизли
Майкл Бизли
nba.com/lakers

Форвард Майкл Бизли продолжит карьеру в Лейкерс. Игрок договорился об однолетнем соглашении с клубом на 3,5 млн долларов, сообщает инсайдера Yahoo!Sports Шэмс Чарания.

Бизли прошлый сезон провел в Никс, где в среднем набирал 13,2 очка, 5,6 подбора и 1,7 передачи.

Стоит отметить, что Бизли выступал вместе с ЛеБроном Джеймсом за Майами в сезоне-2013/14. 

Ранее сообщалось, что руководство Лейкерс не будет покупать ЛеБрону Джеймсу звездных партнеров в нынешнее межсезонье.

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Теги: баскетбол, НБА, Лос-Анджелес Лейкерс
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