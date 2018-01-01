Лейкерс готовит свой вариант "смертельной пятерки" с ЛеБроном на позиции центрового – СМИ

В Лос-Анджелес Лейкерс хотят использовать ЛеБрона Джеймса на позиции центрового.

В Лос-Анджелес Лейкерс намерены представить свою версию "смертельной пятерки", где ЛеБрон Джеймс будет играть на позиции центрового. Об этом сообщил один из руководителей клуба в комментарии Bleacher Report. Правда, функционер так и остался неизвестным.

"Не факт, что мы будем использовать это с первого матча, но тренерский штаб хотел бы посмотреть в деле нашу "смертельную пятерку" – Лонзо Болла, Джоша Харта, Брэндона Ингрэма, Кайла Кузьмы и ЛеБрона Джеймса в центре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что руководство Лейкерс не будет покупать ЛеБрону Джеймсу звездных партнеров в нынешнее межсезонье.

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