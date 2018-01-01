Обмен Кармело: кто выиграл, а кто проиграл?

Кармело Энтони все же покинул Оклахому, но кто выиграл от его обмена.

Прошлым летом генеральный менеджер Оклахомы Сэм Прести пошел в All-in, он сумел заполучить Пола Джорджа (с риском потерять его через год) и Кармело Энтони (стареющую звезду, которая никогда не была второй скрипкой в своей команде, а тут становилась сразу третьей).

У "карамельного" не получилось. Он провел худший сезон в карьере, а его контракт стал одним из худших во всей Лиге. Уже через год Сэм Прести столкнулся с проблемой, куда теперь "спихнуть" Кармело?

Такой вариант нашелся. Три команды, пять игроков (включая Мело) и один пик - вот все участники трейда. Энтони отправился в Атланту (хотя вряд ли он там появится, его контракт просто будет выкуплен), а в обратном направлении последовал Деннис Шредер. Также в обмене команды сменили Майк Мускала (стал игроком Филадельфии), Тимоти Луваву-Кабаро (в Оклахому) и Джастин Андерсон (в Атланту). Хоукс еще получили пик первого раунда от Тандер, который защищен в лотерее.

Попытаемся разобраться, кто выиграл от обмена имени Кармело, а кто все же проиграл?

Победитель: Атланта

Генеральный менеджер Хоукс Тревис Шленк искал варианты обмена Денниса Шредера. В конце прошлого сезона немецкий разыгрывающий сам изъявил желание покинуть клуб, посчитав, что он достоин большего, чем быть лидером перестраивающейся команды.

Однако, как оказалось, на рынке мало кого заинтересовал Шредер (или его контракт). Поэтому, в Атланте воспользовались наличием свободного места в платежке команды, и получили ненужного Оклахоме Кармело, в придачу сбагрив Шредера и получив пик первого раунда.

Проигравший: Деннис Шредер

24-летний разыгрывающий хотел выступать в команде уровня плей-офф, бороться за чемпионство – он её получил. Но ведь он хотел быть там если не главной звездой, то хотя бы основным исполнителем.

В Тандер ему вряд ли стоит надеяться на позицию лидера. Тяжело понять, как будут сочетаться Уэстбрук и мини-Уэстбрук в лице Шредера. Им обоим нужен мяч, а в прошлом году Деннис и вовсе забыл, как попадать трехочковые.

Победитель: Оклахома Сити

Оптимистичная (краткосрочная) версия. Тандер вместе с контрактом Кармело в зарплатной ведомости превысили планку в 300 млн долларов, включая налог на роскошь. Благодаря этому трейду, Оклахома в конце сезона теперь заплатит не 150 млн налога, а "всего" 88.8. При этом, они получили скорера на скамейку, который может стать неплохим шестым игроком. А обходится Шредер будет Оклахоме всего в 6 млн долларов, ведь если бы Прести решил отчислить Кармело и разбить его контракт на 3 года, то это стоило бы каждый год по чуть более 9 млн, зарплата же немца 15.5 млн.

Проигравший: Оклахома Сити

Пессимистичная (долгосрочная) версия. Инсайдеры говорят, что главный тренер ОКС Билли Доннован и ГМ Сэм Прести довольны Шредером и надеются получить в его лице второго боллхендлера. Однако Шредер для Оклахомы, это все же игрок на скамейку за огромные 15.5 млн долларов в год. В этом году Прести значительно сэкономил, но вот в следующем он вновь будет пытаться обменять плохой контракт, на этот раз Шредера. У Шленка это получилось с трудом, а сделать это Прести без пика (который ушел в обмене с Кармело), будет еще тяжелее.

Победитель: Кармело Энтони

Главный победитель этого трейда. Кармело не пришлось ужиматься для Тандер, чтобы те выкупили его контракт не за полные 27,9 млн, а, допустим, за 25. Атланта его отчислит и выплатит все до копейки. Сам форвард сможет подписать контракт с любой командой Лиги.

Победитель: Хьюстон или Майами

Главными претендентами на Кармело являются Хьюстон Рокетс и Майами Хит. Игрок встречался с руководством этих коллективов в Лас-Вегасе. Эдриан Воджнаровски сообщает, что больше шансов у Хьюстона. Несмотря на то, что Мело провел худший сезон в карьере, он все еще может "решать", и получить такого игрока себе в команду за копейки, это удача.

Проигравший: Филадельфия

Этим летом Филадельфию покинул Эрсан Ильясова – растягивающий большой. Сиксерс решили заменить его на другого игрока такого же плана – Майка Мускалу. 26-летний центровой в прошлом сезоне попадал издали даже чуточку лучше, но все же он более ограниченный игрок в атаке, и станет лишь третьим центром в команде, стоило ли за него отдавать молодых вингов Луваву-Кабаро и Андерсона? Особенно в свете ухода из команды Белинелли.

Василий Войтюк специально для iSport.ua