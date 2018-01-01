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Кармело Энтони обменяли в Атланту

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Оклахома обменяла своего центрового.
Кармело Энтони
Кармело Энтони
Getty Images

Оклахома, Атланта и Филадельфия договорились об обмене, в результате которого форвард Кармело Энтони окажется в Хоукс.

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Атланта намерена отчислить Энтони и выплатить ему все 27,9 млн долларов.

Также Хоукс получат защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022 и Джастина Андерсона из 76-х.

Филадельфия получит центрового Майка Мускалу.

Оклахоме достанутся защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро. Благодаря обмену Тандер сумели сэкономить порядка 73 млн долларов с учетом налогов.

Энтони станет свободным агентом и, скорее всего, подпишет соглашение с Рокетс.

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Теги: баскетбол, НБА, обмен, Кармело Энтони, Оклахома-Сити Тандер, Атланта Хоукс, Филадельфия Сиксерс
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