Кармело Энтони обменяли в Атланту
Оклахома обменяла своего центрового.
Оклахома, Атланта и Филадельфия договорились об обмене, в результате которого форвард Кармело Энтони окажется в Хоукс.
Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Атланта намерена отчислить Энтони и выплатить ему все 27,9 млн долларов.
Также Хоукс получат защищенный (1-14) пик первого раунда драфта-2022 и Джастина Андерсона из 76-х.
Филадельфия получит центрового Майка Мускалу.
Оклахоме достанутся защитники Деннис Шредер и Тимоте Луваву-Кабарро. Благодаря обмену Тандер сумели сэкономить порядка 73 млн долларов с учетом налогов.
Энтони станет свободным агентом и, скорее всего, подпишет соглашение с Рокетс.
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