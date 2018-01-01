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Голден Стэйт представил Казинса

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Казинс подписал контракт с Уорриорз на один год.
Демаркус Казинс
Демаркус Казинс
twitter.com/warriors

Центровой Демаркус Казинс стал игроком Голден Стэйт. Уорриорз представили игрока, о чем сообщили на своей странице в Twitter.

Казинсу вручили майку с номером "0", под которым он выступал в Пеликанс.

Контракт игрока с Уорриорз расчитан на один год.

В регулярном чемпионате минувшего сезона Казинс отыграл в 48 матчах за Пеликанс, где набирал по 25,2 очка, собирая 12,9 подбора и совершая 5,4 передачи, 1,6 блок-шта и 1,6 перехвата в среднем.

Центровой до сих пор восстанавливается от травмы ахиллового сухожилия, полученного в одном из матчей.

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Теги: Демаркус Казинс, Голден Стэйт Уорриорз, НБА
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