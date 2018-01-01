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Обмен Кавая Леонарда может быть отменен

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У Торонто есть возможность заблокировать почти осуществленную сделку.
Кавай Леонард
Кавай Леонард

Форвард Кавай Леонард пока не появился в расположении своего нового клуба Торонто Рэпторс и это может привести к отмене его обмена из Сан-Антонио. Такую информацию сообщил инсайдер Брайан Уиндхорст.

"Медобследование пока не проводилось. Леонард должен прибыть в Торонто в течении 48 часов. Если он этого не сделает, могут быть сдвинуты сроки.

Начинается еще одна часть всей этой саги с обменом. Кажется, что стороны со всем разобрались - побеседовали, отправили уведомление в НБА, клубы сделали пресс-релизы, Грегг Попович выступил на пресс-конференции. Однако, пока нельзя на сто процентов гарантировать, что обмен произойдет.

У Торонто есть возможность заблокировать сделку, если Леонард не появится в их расположении", – заявил Уиндхорст.

Отметим, что и Леонард, и Дерозан были не в восторге от подобного обмена. Защитник Торонто вообще заявил, что руководство клуба обещало не обменивать его в летнее межсезнонье.

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Теги: баскетбол, НБА, Кавай Леонард, Сан-Антонио Сперс, Торонто Рэпторс, Демар Дерозан
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