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Сан-Антонио объявил об обмене Леонарда на Дерозана

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Сан-Антонио и Торонто обменялись двумя игроками.
Кавай Леонард
Кавай Леонард
Getty Images

Сан-Антонио обменял Кавая Леонарда на Демара Дерозана из Торонто. Также в Сперс из Рэпторс перешел центровой Якоб Пелтл, а в обратном направлении отправился Дэнни Грин. 

Отметим, что и Леонард, и Дерозан были не в восторге от подобного обмена. Защитник Торонто вообще заявил, что руководство клуба обещало не обменивать его в летнее межсезнонье.

В минувшем сезоне Леонард сыграл лишь в 9 матчах из-за травмы бедра. Тем не менее, форвард набирал 16,2 очка, собирал 4,7 подбора, отдавал 2,3 передачи, а также совершал 2,0 перехвата и 1,0 блок-шота за 23,3 минуты игры в матчах регулярного чемпионата.

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Теги: баскетбол, НБА, Кавай Леонард, Сан-Антонио Сперс, Торонто Рэпторс, Демар Дерозан
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