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Леонард не хочет выступать за Торонто – ESPN

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Кавай Леонард не слишком доволен новостью о своем возможном переходе в Торонто.
Кавай Леонард
Кавай Леонард
Getty Images

Легкий форвард Сан-Антонио Кавай Леонард не восторге от своего возможного перехода в Торонто. Об этом сообщает ESPN.

Сперс намерены обменять Леонарда на защитника Демара Дерозана, которому руководство Торонто и вовсе обещало оставить его в команде. 

Напомним, что у Леонарда контракт с Сан-Антонио действует еще один год, после чего форвард хотел бы продолжить карьеру в Лос-Анджелес Клипперс.

Ранее сообщалось, что на Леонарда претендуют девять клубов НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Кавай Леонард, Сан-Антонио Сперс, Торонто Рэпторс
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