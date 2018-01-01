Леонард не хочет выступать за Торонто – ESPN

Кавай Леонард не слишком доволен новостью о своем возможном переходе в Торонто.

Легкий форвард Сан-Антонио Кавай Леонард не восторге от своего возможного перехода в Торонто. Об этом сообщает ESPN.

Сперс намерены обменять Леонарда на защитника Демара Дерозана, которому руководство Торонто и вовсе обещало оставить его в команде.

Напомним, что у Леонарда контракт с Сан-Антонио действует еще один год, после чего форвард хотел бы продолжить карьеру в Лос-Анджелес Клипперс.

Ранее сообщалось, что на Леонарда претендуют девять клубов НБА.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!