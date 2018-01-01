Леонард не хочет выступать за Торонто – ESPN
Кавай Леонард не слишком доволен новостью о своем возможном переходе в Торонто.
Легкий форвард Сан-Антонио Кавай Леонард не восторге от своего возможного перехода в Торонто. Об этом сообщает ESPN.
Сперс намерены обменять Леонарда на защитника Демара Дерозана, которому руководство Торонто и вовсе обещало оставить его в команде.
Напомним, что у Леонарда контракт с Сан-Антонио действует еще один год, после чего форвард хотел бы продолжить карьеру в Лос-Анджелес Клипперс.
Ранее сообщалось, что на Леонарда претендуют девять клубов НБА.
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