Президент Лейкерс: У Михайлюка высокий интеллект, а мы таких и искали на драфте

Меджик Джонсон высказал мнение о Святославе Михайлюке.

Президент Лейкерс Меджик Джонсон рассказал, чем его впечатлил украинский свингмен Святослав Михайлюк и объяснил, почему клуб выбрал его на драфте.

"Мы общались с Михайлюком еще в прошлом году, но тогда он решил сняться с драфта. Но я его оставил на примете, как и наша скаутская служба. Роб Пелинка наблюдал за ним в матчах конференции Big-12. Канзас - хорошая команда. Меня впечатлило, что Михайлюк защищался против некоторых более крупных по габаритам соперников. Это говорит о том, что он - не просто шутер. Он умеет хорошо защищаться. Но с прошлого года он добавил в своей арсенал еще один элемент - способности разводить мяч.

Мы очень рады, что выбрали Михайлюка на драфте. Сейчас он может не только бросать, но и вести мяч, проходить под кольцо. Он хорошо работает левой и правой рукой. Большое значение имеет также то, что Святослав обладает высоким интеллектом. На драфте мы искали игроков именно с высоким баскетбольным IQ. Я люблю лично присутствовать на просмотрах игроков. Я прихожу в зал и смотрю, как игроки ведут себя в разных ситуациях. Исходя из всего этого мы и сделали свой выбор на драфте", - сказал Джонсон.

Ранее сообщалось, что в своем лучшем матче за Лейкерс в Летней лиге Михайлюк набрал 31 очко.

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