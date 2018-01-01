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Леонард близок к переезду в Торонто

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В обратном направлении последует Дерозан.
Кавай Леонард
Кавай Леонард
Getty Images

Сан-Антонио и Торонто вышли на финальный этап завершения сделки по обмену форварда Кавая Леонарда на защитника Демара Дерозана. Обоим игрокам уже сообщили о потенциальном обмене, после чего они явно не в лучшем расположении духа от таких новостей, сообщает ESPN.

“Тебе обещают одно, а поступают совсем иначе. Здесь никому нельзя верить. В этой игре нет места преданности. Скоро вы все поймете”, – написал Дерозан в своем Instagram после того, как узнал о сделке.

Отметим, что во время Летней лиги Демару обещали не обменивать его.

У Леонарда остался всего год по контракту, так что руководству Торонто придется попотеть, чтобы уговорить его остаться по завершению сезона. В свою очередь, Дерозан подписал контракт до 2021 года. Он еще долго не сможет покинуть Сан-Антонио.

Напомним, что по недавним сообщениям на Леонарда претендовало 9 команд.

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Теги: баскетбол, НБА, Сан-Антонио Сперс, Торонто Рэпторс, Кавай Леонард, Демар Дерозан
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