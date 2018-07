Михайлюк оценил выступление Лейкерс в Летней лиге НБА

Святослав Михайлюк, выступающий в составе Лейкерс, оценил выступление "озерников" в Летней лиге НБА:

"Они более опытные, чем мы, уже играли в НБА и сегодня действовали жестче. Этот турнир в Лас-Вегасе стал неплохим для нас. Вернуться в борьбу после трех непростых поражений, а после дойти до финала...

Считаю, мы проделали очень хорошую работу. Перед началом Летней лиги и представить не мог, что попаду во вторую символическую пятерку. Просто играл. Это хорошо, что я вошел туда, но сейчас имеют значения лишь наши поражения и победы, а сегодня мы проиграли.

Какие ключевые моменты я вынес для себя после Летней лиги? Я начал играть больше в стиле НБА, который отличается от того, что я делал в колледже. Также тут я встретил новых игроков, тренеров. Тут все в новинку для меня", – сказал украинец в комментарии для пресс-службы Лейкерс.

🎥 Svi Mykhailiuk weighed in on L.A.’s championship game loss to Portland, and discussed the play that earned him a spot on the All Summer League 2nd Team. pic.twitter.com/3wsgWPyTXl