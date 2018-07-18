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Михайлюк оценил выступление Лейкерс в Летней лиге НБА

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Украинский баскетболист считает, что Лейкерс проделали хорошую работу в Летней лиге в Лас-Вегасе.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
lakers.com

Святослав Михайлюк, выступающий в составе Лейкерс, оценил выступление "озерников" в Летней лиге НБА:

"Они более опытные, чем мы, уже играли в НБА и сегодня действовали жестче. Этот турнир в Лас-Вегасе стал неплохим для нас. Вернуться в борьбу после трех непростых поражений, а после дойти до финала...

Считаю, мы проделали очень хорошую работу. Перед началом Летней лиги и представить не мог, что попаду во вторую символическую пятерку. Просто играл. Это хорошо, что я вошел туда, но сейчас имеют значения лишь наши поражения и победы, а сегодня мы проиграли.

Какие ключевые моменты я вынес для себя после Летней лиги? Я начал играть больше в стиле НБА, который отличается от того, что я делал в колледже. Также тут я встретил новых игроков, тренеров. Тут все в новинку для меня", – сказал украинец в комментарии для пресс-службы Лейкерс.

Ранее сообщалось о том, что Святослав Михайлюк вместе с Лейкерс уступили Портленду в финале Летней лиге НБА.

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Теги: баскетбол, НБА, Летняя лига, Лос-Анджелес Лейкерс, Святослав Михайлюк
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