Харт – MVP Летней лиги, Михайлюк – во второй символической пятерке

Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги Летней лиги НБА.

Защитник Лейкерс Джош Харт признан MVP Летней лиги в Лас-Вегасе.

Он набирал в среднем 24,2 очка, 5,2 подбора и 1,5 перехвата и помог своей команде выйти в финал.

В первую символическую пятерку турнира, кроме Харта, также вошли: форвард Чикаго Уэнделл Картер, форвард Никс Кевин Нокс, защитник Кливленда Коллин Секстон и центровой Милуоки Кристиан Вуд.

Во второй пятерке оказались: центровой Финикса Деандре Эйтон, защитники Портленда и Атланты Уэйд Болдуин и Трэй Янг, форвард Мемфиса Джарен Джексон и форвард Лейкерс Святослав Михайлюк.

Напомним, украинец вместе с "озерниками" уступили Портленду в финале Летней лиги НБА.

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