Переключиться на мобильную версию

Харт – MVP Летней лиги, Михайлюк – во второй символической пятерке

Комментариев: 0
Национальная баскетбольная ассоциация подвела итоги Летней лиги НБА.
Джош Харт – MVP Летней лиги в Лас-Вегасе
Джош Харт – MVP Летней лиги в Лас-Вегасе
lakers.com

Защитник Лейкерс Джош Харт признан MVP Летней лиги в Лас-Вегасе.

Он набирал в среднем 24,2 очка, 5,2 подбора и 1,5 перехвата и помог своей команде выйти в финал.

В первую символическую пятерку турнира, кроме Харта, также вошли: форвард Чикаго Уэнделл Картер, форвард Никс Кевин Нокс, защитник Кливленда Коллин Секстон и центровой Милуоки Кристиан Вуд.

Во второй пятерке оказались: центровой Финикса Деандре Эйтон, защитники Портленда и Атланты Уэйд Болдуин и Трэй Янг, форвард Мемфиса Джарен Джексон и форвард Лейкерс Святослав Михайлюк.

Напомним, украинец вместе с "озерниками" уступили Портленду в финале Летней лиги НБА.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Летняя лига НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, MVP, Джош Харт, Святослав Михайлюк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь