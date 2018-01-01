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Михайлюк с Лейкерс уступили в финале Летней лиги НБА

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Вашему вниманию результат финального матча Летней лиги НБА.
Святослав Михайлюк и его партнеры по Лейкерс
Святослав Михайлюк и его партнеры по Лейкерс
lakers.com

Лейкерс не сумели триумфовать в Летней лиге НБА. В финале турнира они уступили Портленду.

Наш баскетболист Святослав Михайлюк в составе "озерников" набрал 10 очков. Также в его активе 2 передачи и 3 подбора.

Лос-Анджелес Лейкерс – Портленд Трэйл Блэйзерс – 73:91

Лос-Анджелес Лейкерс: Харт (12 + 2 передачи + 2 подбора + 3 потери), Эйрс (11 + 1 передача + 4 потери), Карусо (9 + 4 передачи + 3 подбора).

Портленд Трэйл Блэйзерс: Макдэниелс (17 + 7 подборов), Болдуин (14 + 6 передач + 4 подбора + 4 фола), Трент-младший (12 + 2 передачи + 2 подбора).

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Теги: баскетбол, НБА, Летняя лига НБА, Лос-Анджелес Лейкерс, Портленд Трэйл Блэйзерс
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