Стив Керр подписал новое соглашение с Уорриорз.

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр подписал новый контракт с руководством калифорнийского клуба.

"Мы рады, что Стив подписал контракт и продолжит возглавлять нашу команду в течение нескольких следующих лет. Под его руководством нам посчастливилось выиграть три титула чемпиона НБА за четыре года, и его способность преуспевать во всех аспектах его работы, безусловно, является основной причиной нашего успеха. Он потрясающий тренер, но, что еще важнее, невероятный человек", – приводит слова генерального менеджера Боба Майерса пресс-служба Уорриорз.

Подробности нового контракта не сообщаются.

Предыдущее соглашение Керра с Голден Стэйт, подписанное в 2014 году, рассчитано до конца сезона-2018/19.

Под руководством Стива Уорриорз четыре раза доходил до финала плей-офф НБА и выиграл три чемпионских титула. В регулярных чемпионатах калифорнийская команда одержала 265 побед и потерпела 63 поражения, а в плей-офф продемонстрировала статистику 63-20.

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