Переключиться на мобильную версию

Голден Стэйт продлил контракт с Керром

Комментариев: 0
Стив Керр подписал новое соглашение с Уорриорз.
Стив Керр
Стив Керр
Getty Images

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр подписал новый контракт с руководством калифорнийского клуба.

"Мы рады, что Стив подписал контракт и продолжит возглавлять нашу команду в течение нескольких следующих лет. Под его руководством нам посчастливилось выиграть три титула чемпиона НБА за четыре года, и его способность преуспевать во всех аспектах его работы, безусловно, является основной причиной нашего успеха. Он потрясающий тренер, но, что еще важнее, невероятный человек", – приводит слова генерального менеджера Боба Майерса пресс-служба Уорриорз.

Подробности нового контракта не сообщаются.

Предыдущее соглашение Керра с Голден Стэйт, подписанное в 2014 году, рассчитано до конца сезона-2018/19.

Под руководством Стива Уорриорз четыре раза доходил до финала плей-офф НБА и выиграл три чемпионских титула. В регулярных чемпионатах калифорнийская команда одержала 265 побед и потерпела 63 поражения, а в плей-офф продемонстрировала статистику 63-20.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram!

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Стив Керр, Голден Стэйт Уорриорз
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь