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Лейкерс не будет покупать ЛеБрону звездных партнеров

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Руководство "озерников" хочет посмотреть, как ЛеБрон Джеймс будет взаимодействовать с молодыми баскетболистами.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Руководство Лос-Анджелес Лейкерс хочет посмотреть, как ЛеБрон Джеймс будет взаимодействовать с молодыми игроками и не спешит серьезно усиливаться нынешним летом. Об этом сообщил журналист Эрик Пинкус.

Тем не менее, в следующее межсезонье "озерники" попытаются подписать кого-то из звездных свободных агентов, которые будут доступны в 2019 году. Журналист считает, что потенциальными новичками в будущем могут быть: Кавай Леонард, Джимми Батлер, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант, Кемба Уокер или же Кайри Ирвинг.

Напомним, что руководство Лейкерс намерено констультироваться с ЛеБроном по поводу новых приобретений для команды.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон прибыл на матч Лейкерс посмотреть на Святослава Михайлюка, который выдал свой лучший матч за Лос-Анджелес.

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Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Лос-Анджелес Лейкерс
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