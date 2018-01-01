Михайлюк: Не думаю, что будет завтра, я просто выхожу играть в баскетбол

Святослав Михайлюк прокомментировал свой самый результативный матч за Лейкерс.

Атакующий защитник Лейкерс украинец Святослав Михайлюк провел отличный матч за Лейкерс с двумя овертаймами против Кавальерс в полуфинале Летней лиги, в котором набрал 31 очко.

Этот показатель позволяет назвать его вторым лучшим скорером Лейкерс после Джоша Харта.

"Нужно думать о следующем матче и забывать об этой победе. Нас ждет игра за титул чемпиона Летней лиги второй год подряд. Матч с двумя овертаймами очень сложный. Это накладывает дополнительное волнение, поскольку каждое владение может быть критическим. Я не думаю о том, что будет завтра. Я просто выхожу играть в баскетбол. В Летней лиге мы провели достаточно много напряженных матчей в хорошем темпе. Думаю, что это поможет подготовиться к уровню НБА. В нашей команде нету эгоистичных игроков. Все делятся друг с другом мячом и пытаются вывести на открытый бросок. Все игроки в команде хотят побеждать.

Сейчас мы очень уверенны в себе и конкурентоспособны. Сейчас я делаю нечто большее, чем просто бросаю мяч по кольцу. И у меня это хорошо получается. Джош Харт придает нашей команде много энергии. Все мы можем положиться на него. Это лидер нашей команды, на которого можно рассчитывать в любой момент. Наши болельщики сегодня также очень помогли. Особенно, когда у нас было небольшое отставание в счете. Они добавили нам конкурентного духа и мы сделали свою работу", - сказал Михайлюк после матча.

Смотри также видео самой результативной игры Михайлюка за Лейкерс в полуфинале Летней лиги.

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