В Национальной баскетбольной лиге состоялась драфт-лотерея.

Стали известны результаты лотереи драфта-2018, которая этой ночью прошла в НБА. Право первого выбора досталось Финиксу, вторым будет выбирать Сакраменто, потом Атланта.

Бруклинский пик, который Кливленд выменяли за Кайри Ирвинга у Бостона, оказался восьмым.

1-й пик – Финикс

2-й пик – Сакраменто

3-й пик – Атланта

4-й пик – Мемфис

5-й пик – Даллас

6-й пик – Орландо

7-й пик – Чикаго

8-й пик – Кливленд (выменян у Бруклина)

9-й пик – Нью-Йорк

10-й пик – Филадельфия (выменян у Лейкерс)

11-й пик – Шарлотт

12-й пик – Клипперс (выменян у Детройта)

13-й пик – Клипперс

14-й пик – Денвер

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