Финикс получил первый пик на драфте-2018
В Национальной баскетбольной лиге состоялась драфт-лотерея.
Стали известны результаты лотереи драфта-2018, которая этой ночью прошла в НБА. Право первого выбора досталось Финиксу, вторым будет выбирать Сакраменто, потом Атланта.
Бруклинский пик, который Кливленд выменяли за Кайри Ирвинга у Бостона, оказался восьмым.
1-й пик – Финикс
2-й пик – Сакраменто
3-й пик – Атланта
4-й пик – Мемфис
5-й пик – Даллас
6-й пик – Орландо
7-й пик – Чикаго
8-й пик – Кливленд (выменян у Бруклина)
9-й пик – Нью-Йорк
10-й пик – Филадельфия (выменян у Лейкерс)
11-й пик – Шарлотт
12-й пик – Клипперс (выменян у Детройта)
13-й пик – Клипперс
14-й пик – Денвер
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