НБА: Бостон удвоил преимущество в серии с Кливлендом

42 очка ЛеБрона не помогли Кливленду выиграть второй матч серии.

Бостон – Кливленд 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)

Счет в серии 2:0

Бостон: Браун (23 + 7 подборов), Розир (18), Хорфорд (15 + 10 подборов), Моррис (12), Тейтум (11) – старт; Смарт (11 + 9 передач + 4 перехвата), Бэйнс (9 + 6 подборов), Монро (4), Надер (2), Оджелей (2), Ябуселе (0).

Кливленд: Джеймс (42 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Лав (22 + 15 подборов), Томпсон (8 + 7 подборов), Хилл (3), Смит (0) – старт; Корвер (11), Грин (6 + 5 потерь), Худ (2), Нэнс (0), Осман (0), Кальдерон (0).

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