Вашему вниманию подборка самых эффектных эпизодов в НБА за понедельник, 14 мая.

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку самых эффектных эпизодов очередного игрового дня плей-офф.

В их число вошли моменты с участием форварда Голден Стэйт Андре Игуодалы, защитника Хьюстона Джеймса Хардена, форварда Уорриорз Кевина Дюранта, а также центрового Рокетс Клинта Капелы.

Напомним, первая встреча серии Голден Стэй – Хьюстон завершилась в пользу Уорриорз.

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