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НБА: Голдэн Стэйт выиграл первый матч у Хьюстона

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Голден Стэйт и Хьюстон открыли финальную серию плей-офф НБА на Западе.
НБА: Голдэн Стэйт выиграл первый матч у Хьюстона
Getty Images

Хьюстон – Голден Стэйт 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)

Счет в серии 0:1

Хьюстон: Харден (41 + 7 передач), Пол (23 + 11 подборов), Капела (12 + 6 подборов), Ариза (8), Такер (1) – старт; Гордон (15), Грин (6), Мба а Муте (0), Андерсон (0), Нене (0).

Голден Стэйт: Дюрант (37), Томпсон (28), Карри (18 + 6 подборов + 8 передач), Игудала (11), Грин (5 + 9 подборов + 9 передач) – старт; Янг (9), Ливингстон (7), Луни (2), Уэст (2).

Смотрите также расписание и результаты матчей плей-офф сезона-2017/18.

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, плей-офф
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