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Коби Брайант: Жизнь без баскетбола даже лучше, чем я представлял

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Коби Брайант нашел себя в кинобизнесе.
Коби Брайант
Коби Брайант
Getty Images

Экс-звезда НБА Коби Брайант наслаждается жизнью после окончания баскетбольной карьеры.

"Жизнь после завершения карьеры даже лучше, чем я представлял. Мне повезло найти занятие, которое я люблю так же сильно, как любил баскетбол. В кинобизнесе тоже нужно много работать, уделять внимание деталям, рано вставать и поздно ложиться. Необходимо находить единомышленников, которые с такой же страстью относятся к делу. И когда все удается, то результаты тоже оказываются впечатляющими", – передает слова Брайанта Silver Screen & Roll.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс побил рекорд Коби Брайанта.

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Теги: Коби Брайант, НБА, ЛеБрон Джеймс, баскетбол
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