Коби Брайант нашел себя в кинобизнесе.

Экс-звезда НБА Коби Брайант наслаждается жизнью после окончания баскетбольной карьеры.

"Жизнь после завершения карьеры даже лучше, чем я представлял. Мне повезло найти занятие, которое я люблю так же сильно, как любил баскетбол. В кинобизнесе тоже нужно много работать, уделять внимание деталям, рано вставать и поздно ложиться. Необходимо находить единомышленников, которые с такой же страстью относятся к делу. И когда все удается, то результаты тоже оказываются впечатляющими", – передает слова Брайанта Silver Screen & Roll.

Ранее сообщалось, что ЛеБрон Джеймс побил рекорд Коби Брайанта.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.