Мощный форвард Кавальерс – о первом матче серии против Бостона.

Кевин Лав после первого матча финала Восточной конференции НБА с Селтикс выделил в рядах соперника мощного форварда Эла Хорфорда.

"Хорфорд играл на очень высоком уровне. Он стал настоящим тузом в рукаве для Бостона", – приводит слова игрока Кавальерс ESPN.

Напомним, встреча завершилась выездным поражением Кливленда со счетом 83:108. Эл Хорфорд в ней набрал 20 очков, совершил 6 подборов, отдал 4 передачи и поставил 2 блок-шота за 27 минут на площадке.

Ранее ЛеБрон Джеймс поделился впечатлениями относительно разгромного поражения от Селтикс.

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