ЛеБрон Джеймс не переживает насчет поражения Бостону.

Форвард Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс поделился впечатлениями относительно разгромного поражения от Бостон Селтикс (83:108) в стартовом матче финальной серии Восточной конференции НБА.



"На данный момент у меня нулевой уровень беспокойства. Мы прибавим по ходу этой серии. Мне и раньше приходилось уступать 0-1 и 0-2. Мне это не впервой в плей-офф.



Если вы внимательно следите за моей игрой, то должны знать, что первые матчи серий я провожу не лучшим образом. Теперь у меня есть хорошее представление о том, как играет соперник и как мне нужно играть во втором матче серии", – цитирует Джеймса ESPN.

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