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ЛеБрон – о поражении Бостону: У меня нулевой уровень беспокойства

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ЛеБрон Джеймс не переживает насчет поражения Бостону.
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Форвард Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс поделился впечатлениями относительно разгромного поражения от Бостон Селтикс (83:108) в стартовом матче финальной серии Восточной конференции НБА.
 
"На данный момент у меня нулевой уровень беспокойства. Мы прибавим по ходу этой серии. Мне и раньше приходилось уступать 0-1 и 0-2. Мне это не впервой в плей-офф.
 
Если вы внимательно следите за моей игрой, то должны знать, что первые матчи серий я провожу не лучшим образом. Теперь у меня есть хорошее представление о том, как играет соперник и как мне нужно играть во втором матче серии", – цитирует Джеймса ESPN.

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Теги: ЛеБрон Джеймс, НБА, Кливленд Кавальерс, Бостон Селтикс
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